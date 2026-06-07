7日、核兵器廃絶と平和な世界の実現を目指して活動する「高校生平和大使」の結団式が広島市中区で開かれました。 結団式では、広島から選ばれた３人を含む全国の高校生２２人に任命書が手渡されました。 「高校生平和大使」は１９９８年から、世界各地で核兵器廃絶と世界平和の実現を訴える活動を続けています。 結団式では、それぞれの大使が活動への思いを語り、福山暁の星女子高校の岡田百加さんは、「被爆者の思いや体験