この記事をまとめると ■リザーブドライバーは代役として常に待機する存在である ■シミュレーター作業やデータ分析も担当する ■将来のレギュラー候補が担う重要ポジションといえる チームの競争力を支える重要な存在 アメリカによるイラン攻撃の影響を受け、2026年のF1GPは、中東で行われる第4戦バーレーンGPと第5戦サウジアラビアGPが中止。4月はまったくレースがなく、5月3日のマイアミGPを楽しみにしていたファンも多かった