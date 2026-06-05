練習場ではサングラス姿で登場した森保監督にも注目が集まった北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表が事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで始動した。日本代表は現地時間6月2日にモンテレイ入り。そこから2度も練習会場の変更を余儀なくされるアクシデントにも見舞われながらも、本大会に向けて現地の暑さに順応しながらのトレーニングを進めている。練習場ではサングラス姿で登場した森保監督にも注目が集まった。