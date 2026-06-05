インスタグラム公開サッカーの元フランス代表FWカリム・ベンゼマが3日、自身の公式インスタグラムを更新した。投稿された画像や動画には、日本の夜の街並みや、刀を手にする自身の姿などが収められている。ワールドカップ（W杯）北中米大会直前の時期に突如として東京を満喫する様子が公開され、サッカーファンから「ビビるわ」などと大きな注目を集めている。ベンゼマは自身の公式インスタグラムで「Neo Tokyo」との文言を添