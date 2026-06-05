インスタグラム公開

サッカーの元フランス代表FWカリム・ベンゼマが3日、自身の公式インスタグラムを更新した。投稿された画像や動画には、日本の夜の街並みや、刀を手にする自身の姿などが収められている。ワールドカップ（W杯）北中米大会直前の時期に突如として東京を満喫する様子が公開され、サッカーファンから「ビビるわ」などと大きな注目を集めている。

ベンゼマは自身の公式インスタグラムで「Neo Tokyo」との文言を添えて複数の写真や動画を投稿した。夜の道路でタクシーなどのテールランプが光る光景や、路地裏のような場所で私服姿で笑顔を見せる様子が捉えられている。また黒い衣服を着用し、真剣な表情で刀を構えている姿なども写し出された。バックに流れる音楽には、映画「ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT」の楽曲であるTERIYAKI BOYZの「TOKYO DRIFT」が使用されている。

11日（日本時間12日）に開幕するW杯を前にして、22年バロンドールの大物が来日。日本の文化や街並みを堪能する投稿に対し、SNSではファンが反応した。「ベンゼマいたらビビるわ笑」「かっこいい あいたいな」「来てたんだ！映えるねやっぱ」「日本に来てくれてありがとう」などのコメントが並んだ。

38歳のベンゼマは現在、サウジアラビアのアル・ヒラルでプレーしている。



（THE ANSWER編集部）