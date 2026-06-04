オランダ代表は3日、国際親善試合でアルジェリア代表に0−1で敗れた。同試合に先発出場したFWドニエル・マレン（ローマ／イタリア）は、自らのゴールでオランダ代表を勝利へ導けなかったことに悔しさを滲ませた。FIFAワールドカップ2026の初陣となる日本代表戦を10日後に控えたオランダ代表が、フェイエノールトの本拠地『デ・カイプ』にアルジェリア代表を迎えたゲームは、終盤の失点により0−1でタイムアップ。センターフォ