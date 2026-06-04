6回2安打無失点で6勝目、3安打2四球で打率.301【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、今季6勝目を挙げた。6回2安打無失点と好投。バットでは4打数3安打2四球で打率.301。1試合5出塁を記録し、チームの大勝に貢献した。試合後の一問一答は以下の通り。――登板を振り返って。「前回よ