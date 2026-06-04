「滝沢に負けないぐらいの赤、似合っていますか？」

今年5月に実に6年ぶりとなるディナーショーを開催し、真っ赤なスーツでファンにこう呼びかけたのは今井翼（44）だ。ショーのオープニング映像の演出は現在TOBE社長を務める滝沢秀明氏（44）が担当。「タッキー＆翼」で共に一時代を築き上げた仲間からのサプライズメッセージに、ステージ上の今井が感涙する場面もあったという。

同デュオでデビューした今井も、昨年で芸能活動30周年を迎えた。‘14年にめまいや耳鳴りの発作が繰り返し起こる「メニエール病」を患い、以降は何度か芸能活動を休止していたが、’24年に活動再開。今年に入ってからも精力的に活動の幅を広げている。

その一方で現場では気になる姿が目撃されているという。テレビ関係者が明かす。

「5月7日放送のバラエティ番組『THE突破ファイル』（日本テレビ系）2時間スペシャルに刑事役として出演されたのですが、収録時の今井さんは終始疲れている様子だったと聞いています」

同番組では再現ドラマ形式の撮影も行われたが、現場では急きょ対応が変更される場面もあったという。

「辛そうな様子の今井さんを見かねたスタッフ側が、当初予定していた進行を変更し、“別撮り”のような形で今井さんの撮影を優先的に進めて対応したと聞いています。

また、セリフを覚えるのにも一苦労している様子が見られ、スタッフが抱えたiPadに表示されたセリフを読みながら撮影に臨む場面もあったといいます。もちろん再現ドラマの現場では珍しい光景ではありませんが、周囲からは『少し無理をしているのではないか』と心配する声も出ていました」（前出・テレビ関係者）

近年はメディアに対し、「何よりも健康を最優先に」と繰り返し語っていた今井。近年は筋トレにも精を出しており、今年1月には自身のインスタグラムで「約3カ月で5キロ減」と報告し、その体型の変化が話題に。今年5月にはハワイに赴き、ワイルドな風貌でリフレッシュする様子も投稿されていたが――。

「今井さんはアイドル時代から曲がったことが大嫌いな愚直な性格で、仕事に対する責任感も強い。骨折しても痛みを押してツアーを乗り切ったこともあります。それだけに、やりたいことがたくさんあるのに、体力が追いつかないもどかしさを感じているのかもしれません」（芸能関係者）

復帰後は以前にも増して仕事への意欲を見せている今井。無理だけはしてほしくないところだ。