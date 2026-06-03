時速36kmが、メジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』から「オーバードライブ」を本日先行配信し、MVを公開した。「オーバードライブ」は、アルバムのリード曲として全ての楽器が全力疾走で駆け抜けていくアグレッシヴな1曲だという。痛みもやさしさも抱えたリアルさ、喜怒哀楽を曝け出した、時速36kmを代表するような作品に仕上がったとのことだ。MVの監督は笠井祐輔が務め、旅路の途中で降りかかる困難を、夜を超えて駆けるよ