時速36kmが、メジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』から「オーバードライブ」を本日先行配信し、MVを公開した。

「オーバードライブ」は、アルバムのリード曲として全ての楽器が全力疾走で駆け抜けていくアグレッシヴな1曲だという。痛みもやさしさも抱えたリアルさ、喜怒哀楽を曝け出した、時速36kmを代表するような作品に仕上がったとのことだ。MVの監督は笠井祐輔が務め、旅路の途中で降りかかる困難を、夜を超えて駆けるように目的地まで一直線に伸びた道の中での演奏シーンで表現している。

また時速36kmは、7月からスタートとなる仲川（Vo）による弾き語りツアー＜残る赤、残す赤＞と、アルバムを引っ提げて全国13カ所を巡る大規模ツアー＜“市民薄明” Tour＞を開催する。全国ツアーのオフィシャル最終抽選先行受付がスタートするので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️メジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://36kmperhour.lnk.to/RemainingRedEvenwithEyesClosed_CD

特設サイト：https://special.36kmperhour.com/rreec CD+BD / PCCA.6481 / 6,600円（税込）

CD Only / PCCA.6482 / 3,300円（税込） ▼CD収録内容

01.その未来

02.七月七日通り

03.波の中の一粒

04.Beyond the Sea, Above the Lights

05.My Hummingbird

06.ハロー

07.東京

08.ブリキの翼

09.オーバードライブ ※配信中

10.網膜の奥、ハートの側

11.Fire ▼Blu-ray収録内容

・時速36km presents “hyper (un) usual” (2025.12.14)

渋谷CLUBQUATTRO ライブ映像 (Blu-ray)

01.Around i

02.tiny spark

03.銀河鉄道の夜明け

04.動物的な暮らし

05.新式弐型

06.デイドランカー

07.かげろう

08.真面

09.素晴らしい日々

10.優しい歌

11.スーパースター

12.スーパーソニック

13.アトム

14.シャイニング

15.Stand in Life

16.Happy

17.七月七日通り

18.ハロー

19.Gazer

20.Around you

21.ゴースト

22.夢を見ている ▼ショップ別特典

・タワー メガステッカー（200mm×55mm程度）

・HMV スマホサイズステッカー（50mm×70mm程度）

・Amazon.co.jp メガジャケ

・楽天ブックス リボンキーホルダー

・セブンネットショッピング エコバック

・その他法人上記以外のCDショップ ポストカード

※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。

※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。

※対象のショップであっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。

◾️メジャーデビューシングル「その未来 / ハロー」

2026年4月24日（金）CDリリース

購入リンク：https://36kmperhour.lnk.to/Future_Hello_CD

配信リンク：https://36kmperhour.lnk.to/Future_ ©︎尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション 期間生産限定盤(アニメ盤) / PCCA.6475 / 1,210円（税込）

通常版 / PCCA.6476 / 1,210円（税込）

◾️＜仲川慎之介 presents “残る赤、残す赤”＞

2026年7月3日（金）東京・下北沢 近道 OPEN/START：19:00/19:30

2026年7月9日（木）愛知・KDハポン OPEN/START：19:00/19:30

2026年7月10日（金）大阪・心斎橋iiie OPEN/START：19:00/19:30 ▼チケット情報

券種：全自由

チケット代：前売り3,800円（税込 / D代別）

URL：https://eplus.jp/jisoku36km-nana/

5月30日（土）10:00〜 一般発売スタート

◾️＜時速36km presents “市民薄明” Tour＞

2026年

7月25日(土)千葉・千葉LOOK ※SOLD OUT

8月1日(土) 宮城・仙台LIVE HOUSE enn 2nd

8月2日(日) 栃木・宇都宮HELLO DOLLY

8月7日(金) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3 w/cinema staff

8月15日(土)石川・金沢vanvan V4 w/Sundae May Club

9月5日(土) 兵庫・神戸music zoo kobe 太陽と虎 w/TETORA

9月6日(日) 香川・高松TOONICE w/Hue’s

9月12日(土)広島・広島4.14 w/オレンジスパイニクラブ

9月13日(日)福岡・福岡LIVE HOUSE Queblick w/オレンジスパイニクラブ

9月26日(土)北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION

10月3日(土)大阪・梅田CLUB QUATTRO

10月4日(日)愛知・名古屋CLUB QUATTRO

10月9日(金)東京・渋谷Spotify O-EAST ▼チケット情報

券種：スタンディング

チケット代：前売り5,000円（税込 / D代別）

オフィシャル最終抽選先行受付

・受付期間：6月3日(水)18:00〜6月14日(日)23:59

・チケット受付URL：https://eplus.jp/jisoku36km-tour26/