日本代表の田中碧は、５月31日に行われたアイスランド戦で先発出場し、攻守に奮闘した。北中米ワールドカップ（W杯）直前の国際親善試合でスタメンに名を連ねたことが、所属するリーズの地元メディアからも注目されている。プレミアリーグでの１年目、田中はシーズン途中に出場機会を失い、一時は７試合連続で出番なしと苦しんだ。本人も冬に移籍が頭をよぎったと明かしている。だが、あきらめずに戦い続けた27歳のMFは、終盤