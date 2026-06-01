【天秤座】2026年 6月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。6月、あなたの運勢は?天秤座（9/23~10/23）「いつもの場所」を出た先に答えがある見慣れた景色の中にとどまっているだけでは、6月にあなたへ開きかけている大きな扉を、見逃してしまうかもしれません。旅、学び、新しい体験――「もっと世界を広げたい」その気持ちに従うほど、未来を変える情報や出会いが流れ込んできます。15日前後は、転職や副業といっ