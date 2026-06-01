【HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW】 6月6日 発売予定 価格：4,180円 BANDAI SPIRITSは、6月6日発売予定のガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」のサンプル画像とパッケージ画像を公開した。価格は4,180円。 本製品は、OVA「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」に登場する「ガンダムサンドロック改」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレ