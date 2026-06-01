「ガンダムW Endless Waltz」よりガンプラ「HG ガンダムサンドロック改 EW」のサンプル・パッケージ画像が初公開！6月6日発売予定
【HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW】 6月6日 発売予定 価格：4,180円
BANDAI SPIRITSは、6月6日発売予定のガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」のサンプル画像とパッケージ画像を公開した。価格は4,180円。
本製品は、OVA「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」に登場する「ガンダムサンドロック改」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回「バンダイ ホビーサイト」の商品ページが更新され、本製品のサンプル画像とパッケージ画像を初公開している。
【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) June 1, 2026
2026年6月6日 (土) 発売予定
HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW
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