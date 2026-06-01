お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月1日の放送は、ライターで元トラックドライバーの橋本愛喜氏をゲストに迎えて話を聞いた。 大竹「前回お越しいただいて3年ですけれども、今回のナフサ騒動は業界にどんな影響が出てますか？」 橋本「一言で言うと業界が疲弊してるんで