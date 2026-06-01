お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月1日の放送は、ライターで元トラックドライバーの橋本愛喜氏をゲストに迎えて話を聞いた。

大竹「前回お越しいただいて3年ですけれども、今回のナフサ騒動は業界にどんな影響が出てますか？」

橋本「一言で言うと業界が疲弊してるんですね。そもそもこのイラン情勢の前に、トラックドライバーさん達には働き方改革が2024年4月に施行されたんです」

大竹「あんまり時間外労働しないで、この時間内だけで体を守りましょうみたいな動きだったんですよね」

橋本「その調整に、まあ4～5年かかるわけですよね。この4～5年、運送業界って「これをこうしなきゃいけない」とか「これが短くなる」とか、いろんな調整をしてきた最中に世界中で起きたのが、あのコロナの大流行なわけです。そのコロナで、エッセンシャルワーカーって聞こえのいいネーミングだけつけて、あとは現場にいる人たちのモチベーションだけ上げて、他に保証とか一切何もしない中で、ただ疲弊することをやらせた挙句の2024年4月1日の施行だったから、もう調整に調整が重なって、ようやくこれから世間に合わせながら、もう少し柔軟にやっていこうと思った矢先のイラン情勢。こういう状況っていう感じだから、正直、すごく疲弊してるんですよ。で、円安がずっと続いていくなか、今度は物価が高騰している。燃料の高騰が本当にひどかったんですね、イランがどうこうなる前から。その中で軽油に対する暫定税率が4月に適用されるっていう時に、高市さんの選挙で流れる可能性があるみたいな、そういう不安定な状況にもなっていたので、本当にどうなるんだろうとは思ってたんですけど間に合って、一応、暫定税率は廃止にはなったんですけど、トラックって軽油だけじゃなくて、もう一つ必要な液体があるんですよ。アドブルー（AdBlue）といって尿素水でできてるんですね」

大竹「何に使うの？」

橋本「これね、2000年代からトラックって排ガス規制がずっと続いて、2009年頃にあった排ガス規制で「アドブルーを使ったトラックじゃないと、もう走っちゃいけません」みたいな風になったんですよ」

大竹「石原慎太郎」

橋本「おっしゃる通りです。じゃあ、アドブルーって何をするものかっていうと、最近、トラックって煙をもくもく立てて走ってないじゃないですか」

大竹「あんまり、今もう見なくなりましたね」

橋本「すごく簡単に説明すると、あの煙が出る前にアドブルーという尿素水を吹きかけて、それを抑え込むみたいな。その尿素水がLNGでできてるんですよ。で、石油でできてるので、LNGは。そのアドブルーというのが無いと、エンジン、かからなくなっちゃうんです」

大竹「どういうこと？」

橋本「このアドブルーってトラックに必ず必要なんですけど。今、こんな情勢だから「ちょっと今の時期だけ環境問題は置いといて走ることを優先しよう」って思えばできるんじゃないかっていう声があるんですけど、このアドブルーは無いとエンジンがかからないので」

大竹「アドブルーってのは、どのくらい必要？」

橋本「トラックにもよるんですけど、相当数やっぱ必要になるんですね。トラックの、大体真ん中らへんかな、に搭載してあるんですけど、青色のキャップなんですけど、それが今また高騰してるんですよ」

大竹「オイルも言われてたけど」

橋本「おっしゃるとおりです」

大竹「オイルも今、無いとか言われてましたけど」

橋本「エンジンオイルもそうですし。無いです、今。だから、トラックとか自動車って走る石油なんですよ。私、自動車の製造工場を経営してたんですね。で、今回のイラン情勢で物流が止まるみたいなお話がある前から、どちらかというと、ものが作れなくなる方を心配をしてたんですね。何でかっていうと、自動車って3万点の部品からできてるんですよ。この一つ一つの部品を製造するのに石油が必要になるわけですよね」

大竹「なるほど」

橋本「なので、原材料としての石油を調達することと、製造にかかる石油と、走らせるための石油、トリプルで石油が必要になってくるのが自動車製品なんですよ」