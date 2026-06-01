⾳楽フェス＜LIVE AZUMA 2026＞が10⽉17⽇および18⽇の2日間、福島県福島市のあづま総合運動公園 / 福島あづま球場で開催される。今年5周年を迎える同フェスの第三弾出演アーティストおよび出演者の⽇割りが発表となった。第三弾出演者として発表されたのは7組。初日10⽉17⽇に3年連続出演となる04 Limited Sazabysをはじめ、tofubeats、Tommy Guerreroの出演が決定。2日目10⽉18