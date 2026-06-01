福島最⼤級の⾳楽フェス＜LIVE AZUMA 2026＞、第3弾発表に04 LimitedSazabys、ウルフルズ、Tommy Guerreroなど7組
⾳楽フェス＜LIVE AZUMA 2026＞が10⽉17⽇および18⽇の2日間、福島県福島市のあづま総合運動公園 / 福島あづま球場で開催される。今年5周年を迎える同フェスの第三弾出演アーティストおよび出演者の⽇割りが発表となった。
第三弾出演者として発表されたのは7組。初日10⽉17⽇に3年連続出演となる04 Limited Sazabysをはじめ、tofubeats、Tommy Guerreroの出演が決定。2日目10⽉18⽇には2022年の初開催以来の出演となるウルフルズ、Band Setで登場のさらさ、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、SPARTAといったラインナップだ。
＜LIVE AZUMA＞は2026年より、アリーナとスタンドが行き来自由となる。アリーナ会場で熱狂するも良し、スタンドで飲食をしながらゆっくり鑑賞するも良し。自由なスタイルでライブを楽しめるのも魅力だ。チケットはオフィシャル2次先行(先着)は6月17日23:59まで。駐車券は残りわずかな券種もあるとのこと。
■音楽フェス＜LIVE AZUMA 2026＞
10⽉17⽇(⼟) 福島・あづま総合運動公園 / 福島あづま球場
10⽉18⽇(⽇) 福島・あづま総合運動公園 / 福島あづま球場
open10:00 / start11:00 ※予定
〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1番地
▼初日10/17(⼟)出演者 ※AtoZ
Da-iCE / 04 Limited Sazabys / KANA-BOON / MONGOL800 / OddRe: / 湘南乃⾵ / SPECIAL OTHERS / tofubeats / Tommy Guerrero / Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set - / WANIMA / WHITE ASH / …and more
▼2日目10/18(⽇)出演者 ※AtoZ
新しい学校のリーダーズ / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / 電気グルーヴ / GENIC / KID FRESINO / 思い出野郎Aチーム / レトロリロン / さらさ (Band Set) / SPARTA / ウルフルズ / …and more
▼チケット
◯2⽇通し券 ⼀般￥24,500 / 中⾼⽣￥14,000
◯1⽇券 ⼀般￥13,500 / 中⾼⽣￥7,900
◯⼤駐⾞場駐⾞券
◯⽊陰広場駐⾞場駐⾞券
◯サイクル⺠家園駐⾞券
→2⽇通し券￥6,000 / 1⽇券￥3,000
◯場外臨時駐⾞場駐⾞券：2⽇通し券￥5,000 / 1⽇券￥2,500
◯⼤駐⾞場バイク券：2⽇通し券￥4,000 / 1⽇券￥2,000
◯PARK STAGE⼊場券：1⽇券のみ￥7,900
◯朝イチ整理券 ※後⽇受付開始：1⽇券のみ￥2,500
※全て税込
※駐車券セット券の販売はございません。
【オフィシャル2次先⾏】
受付期間：〜6/17(水)23:59
受付URL：https://eplus.jp/live-azuma/
※駐車券セット券の販売はございません。
主催：LIVE AZUMA実⾏委員会 (福島テレビ株式会社 / 株式会社クリエイティブマンプロダクション / 株式会社フライング・ベコ)
協賛：東邦銀行
後援：福島県 / 福島市 / 福島商工会議所 / SPACE SHOWER TV / J-WAVE / ニッポン放送 / NACK5
協力：(公財)福島県都市公園・緑化協会
関連リンク
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