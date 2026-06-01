yamaが、＜「C.U.T」リリースツアー”羽化”＞のツアーファイナルを5月31日にZepp Hanedaで開催。ソールドアウトの会場がオーディエンスの歓声に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じた。本ツアーは、yama本人が「作りたい音楽をわがままに表現する」と語るように本人のルーツを色濃く表現したコンセプトEP「C.U.T」の世界観を具現化したものとなった。従来のシーケンスサウンドを基調したものから一変、コーラス隊を含む7人のバンドメ