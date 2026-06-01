コブクロが、約3年ぶりとなる36th Double A-Side Single「霞日和／Starry Smile Story」を7月22日(水)にリリースすることが決定した。全国ツアーを前に制作された新曲「霞日和」(読み：かすみびより)は、大切な人と歩んだ日々の記憶と今日までを辿る喪失感を描いたコブクロらしい渾身のバラード。「Starry Smile Story」はJR西日本グループCMソングとしても放映中だ。さらにカップリングには、日常的な表現で男女のやり取りを描い