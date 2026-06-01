シンガーソングライターの川崎鷹也が2026年5月29日に自身初となる日本武道館での単独公演を開催。「魔法の絨毯」を始め、「君の為のキミノウタ」「サクラウサギ」といった代表曲から最新ナンバーの「オリーブ」「90°C」までアンコールを含めて全16曲を歌い、会場を埋め尽くした満員のオーディエンスを魅了した。昨年、全国13都市13公演を回った「川崎鷹也 2025 Hall Tour『まだ夢の中』」の追加公演として5月8日に大阪城ホール、