トヨタ「ノア」の一部改良に伴い「ランディ」も進化する？軽自動車やコンパクトカーを得意とする印象の強いスズキ。しかしスズキユーザーの中には、多人数乗車が可能な3列シート車が欲しいと考えている人も当然ながら存在します。そういったユーザーが他メーカーに流れてしまうのを防ぐためにも、スズキに限らず多くの自動車メーカーは協力関係にある他社から、自社のラインナップにない車両をOEM供給という形で導入し、自社ブ