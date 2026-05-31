ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬28Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Á´¿È¡È¥ß¥Ã¥­¡¼¥³¡¼¥Ç¡É¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÆü¡¢¤Î¤ó¤Ï¡ÖËÁ¸±¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤ÎÁõÈ÷ ±«¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£ ¥ß¥Ã¥­¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¤ª¿¬¤Ë¥ß¥Ã¥­¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤È¡È¥Ö¥é¥Ã