3回にウィーラーから今季10号【MLB】ドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続となる10号ソロを放った。米メディアからも称賛の声が次々と上がっている。3回に迎えた第2打席、ウィーラーの低めの変化球をうまく捉えて右翼スタンドへアーチを描いた。打球速度99.9マイル（約160.8キ