イラストレーターのなんたろーさんの漫画「月日は流れている」がインスタグラムで2900以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む友達の出産を祝うため、高校の同級生たちが集まりました。昔と変わらないノリで盛り上がるほっこりとした空間に、作者はまるで学生時代に戻ったような感覚になっていたのですが…という内容で、読者からは「共感」「大好きだわ、この空間」などの声が上がっています。懐かし