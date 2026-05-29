水遊びをする園児たちまちかどの泉総社市中央 街に「涼しさ」を届けます。岡山県総社市中心部の公園で、29日から噴水が稼働しています。 日差しが降り注ぐ中、総社市中央の都市公園「まちかどの泉」では、噴水の稼働に合わせ「夏開き式」が開かれました。 招待された地元の幼稚園児31人が早速水遊びを楽しみ、吹き出す水に大興奮していました。 （園児は―）「めちゃくちゃ楽しい！」「冷たくて気持