陸上自衛隊のオスプレイが3月中旬、住民に事前の周知なく大分県由布市湯布院町の住宅地などの上空を旋回飛行したことについて、市側は今後避けるよう要望するとしました。 【写真を見る】陸自オスプレイが由布院上空飛行住民グループ要望に由布市「再度要望する」と回答大分 これは、住民グループ「ローカルネット大分・日出生台」の要請に対し市側が27日に回答したものです。 由布市湯布院町では3月13日