新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編の制作を決定。今冬に放送開始する。『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた衝撃の実話を基に企画した作品で放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュース。本作でドラマ初主演を務めた日本を代表するラッパー・般若が演じる、ラップスキルのある警察官が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するため