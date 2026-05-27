HIP HOPエンタメドラマ警視庁麻薬取締課MOGURA、続編制作決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編の制作を決定。今冬に放送開始する。
『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた衝撃の実話を基に企画した作品で放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュース。本作でドラマ初主演を務めた日本を代表するラッパー・般若が演じる、ラップスキルのある警察官が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するためにラッパー集団に潜入捜査を行ったという実話を基に描くABEMAオリジナルのHIPHOPエンタメドラマで、2025年１月より放送。成海璃子、吹越満、吉村界人、眞木蔵人、風間俊介といった実力派の豪華俳優ら集結したほか、本作でしか見られないラッパーたちの超豪華マイクリレーなどが大きな話題に。
本作はアジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネート、さらに今年５月に開催されたヨーロッパ最大規模の国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において銀賞を受賞し、世界基準の作品として国境を越え高い評価を獲得。こうした多くの反響を受け、『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編を今冬より放送開始することを決定。続編も原案に漢 a.k.a. GAMIを迎え、事実に基づく物語が展開される。
（C）AbemaTV, Inc.
『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた衝撃の実話を基に企画した作品で放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュース。本作でドラマ初主演を務めた日本を代表するラッパー・般若が演じる、ラップスキルのある警察官が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するためにラッパー集団に潜入捜査を行ったという実話を基に描くABEMAオリジナルのHIPHOPエンタメドラマで、2025年１月より放送。成海璃子、吹越満、吉村界人、眞木蔵人、風間俊介といった実力派の豪華俳優ら集結したほか、本作でしか見られないラッパーたちの超豪華マイクリレーなどが大きな話題に。
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