クマによる人身被害や目撃情報が相次ぐ中、県は27日、新たに「クマ特別警報」の運用を検討していることを明らかにしました。山菜採りの自粛呼びかけなどが想定されます。吉村知事「今般の（クマによる）死亡事案などを踏まえより強い基準として特別警報を新設することを検討している」県によりますと、ことしのクマの目撃件数は5月24日時点で241件に上り、過去最多となった去年を上回るペースとなっています。また、酒田市で