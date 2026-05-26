鈴木実貴子ズが、5月25日にメジャー2ndアルバム『いばら』リリースツアーのファイナル公演を東京・渋谷CLUB QUATTROで開催した。2026年4月の東京・新代田FEVER公演を皮切りに、全国7カ所を巡ってきたこの＜「いばら」リリースツアー＞。各所で、竹原ピストル、日食なつこ、THE FOREVER YOUNG、炙りなタウン、後藤まりこアコースティックviolence POP、toddleをゲストに迎え開催してきた。その集大成となる本公演はソールドアウトと