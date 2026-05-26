気温が上がる時期に注意しなければならないのが、車内での熱中症です。短い時間でも温度が急上昇する車内で、私たちはどのような対策を取るべきか取材しました。 【写真を見る】5月でも車内は40度超、初夏から危険な車内熱中症今すぐ始めるべき対策 5月でも危険な車内温度 5月19日正午ごろ、晴天の大分市で車内温度の上がり方を計測してみました。すると、開始からわずか15分で30度を超えました。 JAF大分支部 近村政徳さん