アメリカの調理学校の学生たちがこのほど、飯豊町の山あいの農家民宿などを訪れ、地元の郷土料理作りに挑戦しました。山菜や雑煮、イワナの塩焼きなどが提供されましたが、どのメニューが人気を集めたのでしょうか。飯豊町の中津川地区で調理と食事の現地実習を行ったのはアメリカ南部・アーカンソー州にある「ブライトウォーター料理学校」の学生や教員など13人です。この学校では毎年海外の料理や