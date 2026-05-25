山形市の絵本作家が「日本一の芋煮会」の大鍋を主人公とした絵本を発売しました。絵本は今後、山形市内すべての小学校に贈られる予定で、25日、山形市役所で贈呈式が行われました。山形市の佐藤市長を訪問したのは山形市の絵本作家、福山とも子さんです。福山さんは5月19日に発売された日本一の芋煮会の大鍋が主人公の絵本、「まけるなおおなべくん！」を市内の全小学校にプレゼントします。佐藤山形市長「寄付いただいた絵本をし