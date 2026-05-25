イラストレーターのsaerukoさんの漫画がインスタグラムで500以上の「いいね」を集めて話題となっています。病院に勤務している作者。【漫画】本編を読む仕事を教えている新人の子の歓迎会で、「病院を辞めるんですか」「だからあんなにしっかり教えてくれたんですよね」と、涙ながらに言われました。それを聞いた作者は…という内容で、読者からは「慕われていますね」「その後も仕事は続けているのでしょうか？」などの声が上