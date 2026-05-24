はさみを使わずに靴下のタグを取る方法について、無印良品の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【すごい】「えっ…」これがはさみを使わずに「靴下のタグ」を取る“裏技”です！公式アカウントは「無印良品の靴下 タグの取り方の正解」というタイトルの動画を公開。この動画では、「はさみ不要」「外に少し飛び出ている糸を引っ張る」と解説しており、これだけで簡単にタグが取れるといいます。こうした情報