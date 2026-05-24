駅やコンビニなどにはレンタルタイプの「モバイルバッテリー」が設置されています。スマホの専用アプリを使って借りるのが一般的で、スマホのバッテリーが残り少ない時に便利です。【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です（画像6枚）ところで、SNS上では見知らぬ人に「スマホのバッテリーが切れて借りられない。レンタル代金を出すので、モバイルバッテリーを代わりに借りてほしい」