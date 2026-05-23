5月23日までに、歌手の工藤静香がInstagramを更新。好物だという干し芋を紹介する動画をアップしたのだが、その近影に心配が寄せられている。工藤は《芋談》《皆さんの推し芋は?》とつづり、ファンからもらったという干し芋を紹介。複数の干し芋をスタッフとともにモグモグと食べ比べする様子が動画には収められていた。そんなプライベート動画の公開に、ファンは歓喜にわいたが、同時に、工藤の姿に注目が集まった。「干し