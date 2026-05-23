5月23日までに、歌手の工藤静香がInstagramを更新。好物だという干し芋を紹介する動画をアップしたのだが、その近影に心配が寄せられている。

工藤は《芋談》《皆さんの推し芋は?》とつづり、ファンからもらったという干し芋を紹介。複数の干し芋をスタッフとともにモグモグと食べ比べする様子が動画には収められていた。

そんなプライベート動画の公開に、ファンは歓喜にわいたが、同時に、工藤の姿に注目が集まった。

「干し芋を食べている工藤さんは、世界的ブランド『ルイ・ヴィトン』のモノグラムがちりばめられたゴールドのシャツに、黒のロングスカートを着用していました。一方で、シャツから見える腕がかなりほっそりとしており、髪をハーフアップにまとめていたことで、首周りやフェイスラインの細さが際立って見えたのです」（芸能プロ関係者）

工藤は、談笑しながら干し芋をほおばっていたが、コメント欄には、彼女の体調を心配する声が集まっていた。

《体大丈夫? やせすぎだよー》

《たくさん食べて馬力付けて下さい》

工藤のInstagramではこれまで、栄養バランスや添加物などを意識した料理や手作りのお菓子、自宅でできる簡単エクササイズなどが紹介されてきた。その徹底した健康管理は、ファンからも支持されてきた。

「工藤さんは、庭で取れた野菜や発酵食品で料理するなど、食材にかなりのこだわりを持っています。さらに食べるタイミングも意識しているようで、一時期は夕食が15時になったこと、を娘のCocomiさんが語っていたことがあるほど。いまではモデル業もこなす娘たちのコンディションを整えるためにも、さらに健康意識が高くなっているようです」（前出・芸能プロ関係者）

ストイックな健康管理が続いている工藤。しかし近年は、やせすぎではないかとたびたび心配されていたという。

「2025年12月には、ミスタードーナツのポン・デ・リングを食べる様子をInstagramで公開したことがありました。高カロリーのドーナツをほおばる一方、大きくデコルテが開いたトップスから覗く鎖骨が浮き出る細さに、このときもファンから心配の声があがっていたのです。

しかし、工藤さんは多忙なツアーの合間に登山をおこなうなど、非常にアクティブです。細身のスタイルは、健康的な食事などの管理を続けている努力のたまものなのでしょう」（同前）

健康的な細さをキープしていってほしい。