4回の第2打席でメジャー移籍後初の死球を記録【MLB】Wソックス 9ー4 ジャイアンツ（日本時間23日・サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3打数1安打2四死球で勝利に貢献した。試合後には地元放送局の取材に応じ、自身初の死球について振り返った。第1打席は三振に倒れたが、4回の第2打席だった。左足付近にメジャー移籍後初となる