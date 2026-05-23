鶏のささ身をおいしく冷凍保存する方法について、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが鶏のささ身をおいしく「冷凍保存」するコツです！公式アカウントは「ささ身は『レンチン＆冷凍』で超しっとり パサつかずおいしい状態で、約1カ月保存可能！」と投稿。冷凍保存のコツについて、次のように解説しています。（1）耐熱皿にささ身を並べ、調味料（塩・こしょう・砂糖・酒）をまぶし