ライターのべっこうあめアマミさんは、重度知的障害を伴う自閉症のある息子と、きょうだい児の娘を育てながら、発達障害や障害児育児に関する発信を続けています。【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）息子は特別支援学校、娘は地域の小学校の普通級に通っているアマミさんは、4月の始業式の日、娘が持ち帰ったクラス替えの結果を見て驚きました。仲の良か