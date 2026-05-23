朝、起きたときに気持ちよく目覚める人もいれば、体が重くすっきりしない人もいると思います。脳を目覚めさせるために「起きた後は太陽の光を浴びるとよい」とよくいわれますが、これは曇りの日では効果がないのでしょうか。また、室内灯などの人工的な光でも代用できるのでしょうか。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“NG行為”です（画像6枚）光を浴びて脳をしっかり目覚めさせる方法につい