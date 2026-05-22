規定投球回に1イニング足りないものの、リーグトップを凌駕する防御率ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、約1か月ぶりの“二刀流”出場で、投げては5回無失点に抑え今季4勝目（2敗）を挙げた。規定投球回にわずか1イニング足りないものの、防御率はリーグトップ（規定投球回以上）のフィリーズのクリストフ