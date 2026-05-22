寒暖差の激しい春から初夏にかけて、睡眠の質を落としてしまう要因の一つが「冷え」です。日中は汗ばむような陽気でも、夜間は気温が下がることが多いため、寝るときのパジャマや寝具の選び方は特に重要と言えます。寒暖差があるこの時期を乗り切るために、パジャマや寝具に気を配るべきポイントについて、上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“NG行