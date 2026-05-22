5月中旬以降、日中に気温が高い日もあれば肌寒い日もあり、寒暖差で体調を崩しやすい時期です。実際に、風邪をひいて病院に行く人もいます。【要注意】「えっ…副作用リスク増！？」これが薬と合わせてはいけない食べ物＆飲み物です（画像6枚）ところで、薬局には街中にあるものと、病院のすぐ近くにある「門前薬局」と呼ばれているものがあります。門前薬局を利用した場合、街中の薬局と比べてどの程度得なのでしょうか。か