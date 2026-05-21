goetheが、5月13日に発売した1stフルアルバム『circle』より、新曲「Friendship」のMVを公開した。「Friendship」のMVは、goetheの映像作品で度々タッグを組んでいる、映像作家の北川聖人が監督を務める。イントロの疾走感ある描写から始まる本映像は、「Friendship」というタイトルに相応しい、温かく繊細な作品に仕上がっているという。また、1stアルバム『circle』を携えた全国ツアー＜goethe Live Tour 2026＞の開催も決定して