「GU（ジーユー）」の「GU感謝祭」が5月22日から7日間限定で実施されます。感謝祭では、ウィメンズの「ソフトシアークルーネックTシャツ」が通常価格990円のところ、590円で販売される上、メンズの「ライトデニムバレルレッグイージーパンツ」が通常価格2990円のところ、1990円で販売されます。【え！】お買い得！「ユニクロ感謝祭」の対象商品も一挙にチェックしちゃおう！さらに、ウィメンズの「透かし編みカーディガン」が