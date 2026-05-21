セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、レジの横に並ぶ、人気揚げ物惣菜「若鶏のからあげ（もも）」をリニューアルし、5月26日から順次発売します。【写真】ジューシーな断面！美しさも感じる！おいしそうな「若鶏のからあげ（もも）」をもっと！今回のリニューアルでは、1個あたりのサイズをアップし、食べ応えとジューシー感を向上。味付けも刷新し、白米やおかずとの相性を高めた味わいへと進化させたという