俳優・アーティストののんが18日、オフィシャルブログを更新。“あんバタートースト”を食べる休日ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、のんは「たまには」と題してブログを更新。「あんバタートーストおいし」と食パンとバターの絵文字を添えてコメントし、こんがり焼かれたトーストにたっぷりのあんこをのせた“あんバタートースト”を楽しむ姿を公開。グレーのジャケットにキャップを合わせたラフでおしゃ